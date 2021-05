Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung mit Schlüsselbund

Ilmenau (ots)

Am 28.05.2021 gegen 16:45 Uhr wurde durch einen 28 Jahre alten Mann ein 33 Jähriger in der Schwanitzsstraße in Ilmenau verbalk attakiert. Im Anschluss schlug der Tatverdächtige dem Opfer mit einem Schlüsselbund ins Gesicht, so dass dieser leicht verletzt wurde. Der amtsbekannte Tatverdächtige wurde am Abend des gleichen Tages im Rahmen eines weiteren Polizeieinsatzes in Gewahrsam genommen.

