Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Ilmenau (ots)

Am 29.05.2021 gegen 17:35 Uhr hat ein 28 Jahre alter Mann seine 21 Jahre alte Freundin im Streit mehrfach geschlagen. Die Freundin wurde leichtverletzt. Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort in Gewahrsam genommen werden.

