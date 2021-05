Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schlägerei am Morgen

Bad Tabarz (ots)

Am Samstag gegen 06:30 Uhr kam es in Bad Tabarz, Am Mönchhof zu einer Körperverletzung zwischen vier Beteiligten. Nach einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei lettischen Fußgängern und zwei deutschen Hausbewohnern, wird die Streitigkeit auf der Straße fortgesetzt. Als Worte nicht mehr ausreichten wurde wohl erst ein Lette geschubbt und dann wurden beide Hausbewohner von einem Fußgänger geschlagen. Mit Eintreffen der Polizei war die Schlägerei beendet, ein Rettungswagen versorgte die zwei Verletzten und die Polizei nahm die Anzeigen auf. (as)

