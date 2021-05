Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bad Tabarz

Gotha (ots)

Am Freitag gegen 20:45 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Einbruch in einen Garten in Bad Tabarz, gegenüber dem Tabbs, informiert. Hier wurde ein Gartenhäuschen aufgebrochen und eine Motorsense, eine Kettensäge, eine X-Box und ein leerer Besteckkasten im Wert von ca. 400,- Euro entwendet. Die Tatzeit konnte der 25jährige Geschädigte auf die Zeit vom Sonntag den 23.05.2021 bis Freitag den 28.05.2021 eingrenzen. Die Polizei bittet unter den Bezugsnummer: 0119240 um Hinweise. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell