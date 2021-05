Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Donnerstag drangen Unbekannte um 04.40 Uhr gewaltsam in ein Werkstattgebäude in der Ernst-Thälmann-Straße ein und entwendeten diverses Werkzeug im Gesamtwert von ca. 300,- EUR. Die Täter verursachten dabei Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5000,- EUR. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0117572/2021). (mb)

