Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verdacht auf Wohnungsbrand

Großrettbach (Landkreis Gotha) (ots)

Am heutigen Morgen kam es kurz nach 07.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Neudietendorfer Straße. Über die Rettungsleitstelle wurde die Information bekannt, dass es in einer Wohnung zum Brandausbruch gekommen sein soll. Vor Ort zeigte sich, dass in einem Nebenraum einer Wohnung Kartons in Brand geraten waren. Die Feuerwehr konnte die Gefahr schnell bannen, sodass keine Personen verletzt wurden. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. (db)

