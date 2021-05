Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Unfälle in der Gartenstraße

Gotha (ots)

Gestern Mittag befuhren ein 63-jähriger Mercedesfahrer und ein 53-jähriger Peugeotfahrer die Gartenstraße in Richtung Huttenstraße und mussten verkehrsbedingt halten. Ein dahinterfahrender 34-Jähriger bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem VW auf das Heck des Peugeot auf, welcher in der Folge auf den Mercedes geschoben wurde. Ca. eine Stunde später hielt ein Linienbus im Bereich der Unfallstelle. Ein 24-Jähriger beabsichtigte mit seinem Moped an den Unfallbeteiligten vorbeizufahren und kollidierte dabei mit dem Linienbus. An allen Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. Verletzt wurde niemand. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell