Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw gegen Baum gefahren - zwei Personen verletzt

L 1048 Marlishausen (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend, gegen 21.45 Uhr, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem BMW die L 1048 zwischen Marlishausen und Arnstadt als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Folge mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000,- EUR, der BMW musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit an. (mb)

