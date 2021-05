Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gartenlaube ausgeräumt

Dachwig - Landkreis Gotha (ots)

Einen besonders schweren Fall des Diebstahls aus einer Gartenhütte bearbeitet die Gothaer Polizei. Zwischen dem 22. und dem 24. Mai schnitt ein noch unbekannter Täter den Maschendrahtzaun der Umfriedung eines Gartens in der Bahnhofstraße auf. Anschließend gelangte er auf das Grundstück und in der weiteren Folge in das Gartenhaus. Daraus wurden Gartengeräte und Werkzeuge, wie z. B. Rasenmäher und Kettensäge, im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet. Wer Angaben zum Täter oder zum Verbleib des Beuteguts machen kann, der meldet sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0115065/2021. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell