Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sonnenuhr und Steinskulptur entwendet

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 23. zum 24. Mai von einem Grundstück in der Straße Am Steinkreuz eine Sonnenuhr und eine Steinskulptur in Form eines Hundes. Der Wert der Gegenstände wurde mit über 200 Euro angegeben. Die Gothaer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche zur Tatzeit Beobachtungen in der Nähe des Tatort gemacht haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03621/781124 bei der Polizei in Gotha. Bezugsnummer: 0114988/2021. (av)

