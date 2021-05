Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Monitor aus Wohnmobil gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Einen Monitor der Rückfahrkamera im Wert von ca. 100 Euro stahl ein unbekannter Dieb in der Nacht von Sonntag zu Montag aus einem Wohnmobil im Kunstmühlenweg. Um an das Beutegut zu gelangen, hatte der Unbekannte zuvor eine Fensterscheibe eingeschlagen. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise zum Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0114971/2021 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell