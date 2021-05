Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Container aufgebrochen - Zeugenaufruf

Stregda (Eisenach) (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht vom letzten Samstag zum Sonntag in der Straße Am Rasenweg einen Container auf, der sich auf einer Freifläche befand. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde der Container durchwühlt, aber nichts entwendet. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei nimmt sachdienliche Informationen unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0114708/2021 entgegen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell