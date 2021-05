Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Hötzelsroda (Eisenach) (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 22.05.2021, 12.00 Uhr, bis 24.05.2021, 07.00 Uhr, einen grünen Opel, welcher auf einen Grundstück in der Straße Am Wasserturm parkte. Der oder die Täter verursachten einen Schaden im zweistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die in der betreffenden Zeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße Am Wasserturm gemacht haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 2621124 und der Bezugsnummer 0114977/2021 entgegengenommen.(mwi)

