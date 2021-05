Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schaufenster von Parfümerie beschädigt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Unbekannte beschädigten in der Zeit vom 22.05.2021, 00.30 Uhr, bis 23.05.2021, 20.20 Uhr ein Schaufenster einer Parfümerie in der Querstraße. Der oder die Täter verursachten einen Schaden in noch nicht bezifferter Höhe. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeuge, die Informationen zur Tat oder dem Täter geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0114842/2021 entgegengenommen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell