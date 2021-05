Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Ilmenau (ots)

In den vergangenen Tagen wurde durch ein bislang unbekannten Täter ein am Bahnhof abgestelltes und mit einer Kette an einer Laterne abgestelltes Mountainbike des Herstellers "Treck", schwarz/rot, entwendet. Der Wert des Rades beträgt ca. 600,- Euro, eine Anzeige wurde erstattet. (ef)

