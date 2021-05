Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kurze Flucht vor der Polizei

Gotha - Westkreis (ots)

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr flüchtete ein 27jähriger Quadfahrer mit seinem Gefährt vor der Polizei. Dabei versuchte er nahezu untauglich, sich die Polizei durch Schlangenlinien über die gesamte Fahrbahn vom Leib zu halten. Die Beamten behielten unterdes die Ruhe und fuhren an dem Quad ohne Kennzeichen in einem günstigen Moment vorbei. Womit sie nicht rechneten, dass der Fahrer, als sie sich auf gleicher Höhe befanden, versucht den Streifenwagen abzudrängen. Hierbei stieß der Fahrer gegen den rechten Vorderbau vom Streifenwagen und verlor dabei sein linkes Hinterrad. Abrupt blieb das Quad stehen und warf seinen Fahrer, wie ein bockiges Pferdchen über den Lenker ab. Hierbei verletzte sich der 27jährige nur leicht. Die Beamten hatten nun leichtes Spiel mit dem Verkehrsrowdy. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass nicht nur das Quad nicht verkehrstüchtig und ohne Kennzeichen war, sondern der Fahrer keine Fahrerlaubnis besaß und zudem unter Einwirkung von Drogen stand. Zu allem Überfluss fanden die Beamten auch noch Drogen in seinem Rucksack. Im Ergebnis dieser Spritztour sind mehrere Strafanzeigen mit einhergehenden polizeilichen Maßnahmen, ein beschädigter Streifenwagen und ein schrottreifes Quad als reife Leistung unüberlegten Handelns zu attestieren.(ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell