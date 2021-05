Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kontrolle am Eisenacher Busbahnhof

Eisenach (ots)

Am Samstag in den frühen Morgenstunden fielen einer Streife zwei Männer am Busbahnhof auf, die der Polizei nicht ganz unbekannt sind. Nachdem die beiden kontrolliert worden waren, muss sich ein 33jähriger Eisenacher nun wiederholt wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, denn bei ihm wurde kleine Menge illegaler Drogen aufgefunden. (cw)

