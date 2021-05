Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall im Jonastal mit mehreren Verletzten

Jonastal bei Arnstadt (ots)

Am Freitag kam es gegen 13:00 Uhr auf der Straße im Jonastal von Crawinkel nach Arnstadt zu einem Unfall mit 2 Pkw´s. Eine 21-jährige Golf-Fahrerin fuhr in Richtung Arnstadt, als sie in einer Rechtskurve nach links über die Fahrbahnmitte geriet und dort mit einem entgegenkommenden Golf-Fahrerin einer 40-jährigen frontal zusammenstieß. Beide Pkw kamen danach ins Schleudern, die 21-jährige überschlug sich mit ihrem Auto und verletzte sich hierbei schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die 40-jährige Frau, welche entgegenkam, verletzte sich leicht, ebenso wie ihre 9-jährige Tochter, welche mit im Auto saß. An beiden Autos entstand Totalschaden, die Feuerwehr barg die Verunfallten und die Rettung versorgte diese medizinisch. Die Ermittlung der Polizei zur Unfallursache dauern noch an. Die Straße war ca. 2 Stunden lang gesperrt. (ef)

