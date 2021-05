Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessung

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag führten Polizeibeamte eine Geschwindigkeitsmessung in der Wechmarer Straße durch. Dabei zeigte sich, dass sich der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer an die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h hielt. Lediglich vier Verstöße wurden festgestellt. Die höchste Überschreitung lag dabei bei 79 km/h. Im Rahmen der Kontrolle wurde zudem ein 36-jähriger VW-Fahrer angehalten, welcher mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis stand. Außerdem ist der Mann nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den 36-Jährigen erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell