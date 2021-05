Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnung - Zeugensuche

Gotha (ots)

Am 06.05.2021 kam es in der Humboldstraße in zwei Fällen zum Diebstahl von Bargeld aus Wohnungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich zwei Unbekannte mittels eines Vorwands Zutritt. Nach Zeugenhinweisen handelte es sich um einen Täter und eine Täterin mit dunkler Hautfarbe im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Während einer der Beiden den jeweiligen Bewohner ablenkte, konnte der andere das Beutegut an sich nehmen. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht derzeit Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0103143/2021) entgegen. In diesem Zusammenhang wird eindringlich davor gewarnt, unbekannte Personen in die Wohnung zu lassen. Sofern Sie sich unsicher sind, verwehren Sie den Zugang. Sollten Sie Senioren in ihrem Angehörigenkreis haben, bittet die Polizei um Sensibilisierung. (db)

