Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall während der Fahrschule

Clausberg (Wartburgkreis) (ots)

Am heutigen Morgen kam eine 23-Jährige mit ihrem Motorrad in einer Kurve von der Straße ab, streifte eine Felswand und kam zu Fall. Der Unfallort befindet sich auf der B84 zwischen Eisenach und Förtha. Die Dame verletzte sich leicht und kam ins Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Während der Unfallaufnahme zeigte sich, dass der Unfall im Rahmen der Fahrschule stattfand. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell