Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Im Laufe der vergangenen Nacht beschädigten Unbekannte die Seitenscheibe eines Audi, welcher in einer Grundstückszufahrt in der Tiergartenstraße abgestellt war. Durch die entstandene Öffnung wurde eine bisher unbekannte Flüssigkeit im Innenraum des Pkw verteilt. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen (Bezugsnummer 0112159/2021). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell