Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Im Zeitraum von vergangenem Freitag, 10.00 Uhr bis heute Vormittag, 11.00 Uhr beschädigten Unbekannte das Schiebedach eines abgestellten BMW in der Oskar-Gründler-Straße und gelangten so offenbar in das Innere des Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1300,- EUR, nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen (Bezugsnummer 0111570/2021). (mb)

