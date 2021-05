Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch aufgeklärt

Arnstadt (ots)

Mitte Mai 2020 verschaffte sich ein zunächst Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Turnvater-Jahn-Straße. Der Täter warf mit einem Gullideckel eine Schaufensterscheibe ein und gelangte so in die Räumlichkeiten des Objektes. Hier entwendete er die Tageseinnahmen in Höhe von ca. 120,- EUR aus der Kasse. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600,- EUR. Die eingesetzten Polizeibeamten sicherten vor Ort verschiedene Spuren. Durch die Auswertung der Spuren konnte ein 43-Jähriger überführt werden. Aufgrund weiterer Delikte befindet er sich derzeit in einer JVA. (mb)

