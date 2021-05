Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag verschafften sich Unbekannte zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr Zutritt zu einem Grundstück in der Straße 'An der Immer' und gelangten gewaltsam in ein Wohnhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,- EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Tatumständen und dem Beutegut aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha zu melden (Bezugsnummer 0111026/2021). Hilfreiche Tipps zur Sicherheit Ihres Zuhauses finden Sie im Internet unter www.k-einbruch.de. Darüber hinaus bietet die Polizeiliche Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha Schwachstellenanalysen und Beratungen an. Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Internet unter https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpigotha/beratungstelle oder unter der Telefonnummer 03621-781504. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell