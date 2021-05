Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

L1047 Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Lkw gegen 13.45 Uhr die L1047 zwischen Großbreitenbach und Möhrenbach. In einer Kurve kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem Baum. Der Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Gesamtschaden auf ca. 54000,- EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen kam es zu mehrstündigen Verkehrsbehinderungen. (mb)

