Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Diebstahl folgte Gewahrsam

Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16.10 Uhr, entwendete eine amtsbekannte 21-Jährige aus einem Supermarkt in Gotha u.a. mehrere Flaschen alkoholischer Getränke. Sie flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später am Coburger Platz angetroffen werden. Sie verhielt sich sehr aggressiv und bepöbelte Passanten. Auch die Gothaer Polizisten konnten die Dame nicht beruhigen. Sie beleidigte die Beamten und kam einem Platzverweis nicht nach. Sie versuchte zudem einen der Polizisten körperlich anzugreifen. Im Ergebnis wurde die 21-Jährige in Gewahrsam genommen, wobei sie Widerstand leistete. Sie wurde gefesselt und zur Polizei Gotha gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Dame erwarten jetzt mehrere Anzeigen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell