Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsdelikte

Ilm-Kreis (ots)

Gestern Abend, gegen 20.40 Uhr, bemerkten Polizeibeamte einen Land Rover in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt und führten mit dem 38 Jahre alten Fahrer eine Verkehrskontrolle durch. Dieser konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. In der Nacht wurde gegen 01.00 Uhr ein 31-jähriger Peugeotfahrer in der Ernst-Abbe-Straße in Ilmenau kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,62 Promille. Die beiden Männer erwartet ein Ermittlungsverfahren, ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. (mb)

