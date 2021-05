Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Landkreis Gotha (ots)

Gestern Nachmittag geriet gegen 16.00 Uhr ein 43-jähriger VW-Fahrer auf dem Friedrichsplatz in Friedrichroda in eine Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann 0,74 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Gegen 21.00 Uhr wurde in der Puschkinallee in Gotha ein 38-Jähriger mit seinem E-Scooter kontrolliert. Bei der Überprüfung reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Beide Verkehrsteilnehmer durften ihre Fahrt nicht weiter fortsetzen, sie erwarten entsprechende Ermittlungsverfahren. (mb)

