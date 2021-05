Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Firma - Zeugen gesucht

Gräfinau-Angstedt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von vergangenem Mittwoch bis heute Morgen 05.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Betriebsgelände in der Straße 'In den Langen Lehden'. Dort gelangten sie gewaltsam in die Räumlichkeiten des Firmengebäudes und entwendeten Wendeschneidplatten im Gesamtwert von ca. 100.000 EUR. Weiterhin verursachten sie Sachschaden in Höhe von etwa 5500,- EUR. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, welche Angaben zu den Tätern oder dem Verbleib des Beuteguts machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen genommen (Bezugsnummer 21173909). (mb)

