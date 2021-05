Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsteilnehmer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bad Tabarz, Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag, gegen 10.50 Uhr, geriet eine 43-jährige Citroenfahrerin in der Straße 'Am Mönchhof' in Bad Tabarz in eine Verkehrskontrolle. Mit der Dame wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Amphetamin reagierte. Ca. eine Stunde später kontrollierten Polizeibeamte einen 34-Jährigen, welcher mit seinem Fahrrad die Borngasse befuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 3,3 Promille. Beide Verkehrsteilnehmer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und durften ihre Fahrt nicht weiter fortsetzen. Es wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell