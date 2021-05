Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsstraftaten - Zeugen gesucht

Georgenthal, Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend, gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Mercedes die Bahnhofstraße in Georgenthal, als ihm ein schwarzer VW entgegenkam, welcher gerade ein anderes Fahrzeug überholte. Der Mercedesfahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 38-Jährige folgte dem VW daraufhin bis nach Tambach-Dietharz. Dort kollidierte der schwarze VW mit einem Gartenzaun in der Hauptstraße und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. An dem Zaun entstand entsprechender Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich an dem VW ausländische Kennzeichen. Die Polizei Gotha sucht derzeit Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallverursacher machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0108951/2021). (mb)

