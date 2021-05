Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Drogen unterwegs

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Hersdorfstraße am Samstagabend konnte bei einem 24-jährigen Audi-Fahrer eine geringe Menge Marihuanablüten festgestellt und beschlagnahmt werden. Bei der Durchsuchung seiner Person wurde noch eine kleine Menge aufgefunden. Zudem stand der Mann unter Drogeneinfluss, so dass mit ihm eine Blutentnahme zu Beweiszwecken durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden wurde. (av)

