Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kuscheltier gestohlen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Den Diebstahl eines Kuscheltieres soll die Polizei in Gotha aufklären. Am Samstag wurden die Beamten kurz nach 18.00 Uhr in die Eisenacher Landstraße gerufen. Dort hatte ein noch unbekannter Täter mittels eines Steins die Heckscheibe eines Pkw Mazda zerstört und im Anschluss ein im Pkw befindliches Kuscheltier im Wert von ca. 20 Euro entwendet. Als Tatzeitraum wurde Freitag, 16.00 Uhr, bis Samstag, 18.05 Uhr, angenommen. Der entstandene Sachschaden an der Heckscheibe betrug ca. 300 Euro. Die Gothaer Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schwerem Fall des Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug eingeleitet. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781125 und Angabe der Bezugsnummer 0108438/2021 entgegen genommen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell