Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Kellereinbruch

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In eine Kellerbox in einem Mehrfamilienhaus in der Bürgeraue versuchte ein unbekannter Täter am Samstag zwischen 10.00 Uhr und 16:45 Uhr gewaltsam einzudringen. Dis misslang jedoch. In der Vergangenheit wurde bereits schon einmal dort eingebrochen. Aus diesem Grund sucht die Gothaer Polizei nun Zeugen, welche sich unter der Telefonnummer 03621/781125 melden können. Bezugsnummer: 0108440/2021. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell