Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Arnstadt (ots)

Am Samstagabend gegen 18.55 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau den 20-jährigen Fahrer eines E-Scooter in der Arnstädter Goethestraße. Hierbei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter kein Versicherungsschild angebracht war und es keinen Versicherungsschutz für den E-Scooter gibt. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (dl)

