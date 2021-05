Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung

Stadtilm (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 40-Jährigen (m) und einem 51-Jährigen (m) kam es am Samstagabend gegen 22:15 Uhr in der Kleingartenanlage "Am Weinberg" in Stadtilm. Beide Männer haben zuvor mächtig dem Alkohol zugesprochen und sind dann in Streit geraten, wobei der 51-Jährige seinem 40-Jährigem Gegenüber durch Schläge eine Kopfplatzwunde verpasste, welche ärztlich behandelt werden musste. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen. (dl)

