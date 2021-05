Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Kleingarten in der Oststadt - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in einen Gartenschuppen in einem Kleingarten in der Gothaer Straße ein. Der oder die Täter entwendeten nach aktuellen Erkenntnissen folgende Gegenstände:

- Benzinrasenmäher, Marke 'Einhell' - Kraftstoffkanister, 5 Liter, mit Benzin gefüllt - eine Dose Farbe

Die gestohlenen Gegenstände haben einen Wert von über 200 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei Eisenach nimmt Hinweise zur Tat oder zum Verbleib der entwendeten Sachen unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0108732/2021 entgegen. (mwi)

