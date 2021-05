Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Bauwagen - Zeugen gesucht

Geraberg (ots)

In der Zeit vom 12.05.21, 16.00 Uhr bis 14.05.21, 08.30 Uhr haben bisher unbekannte Täter gewaltsam einen Bauwagen einer Baustelle Auf der Heide in Geraberg aufgebrochen. Aus dem Bauwagen wurde in der Folge ein Nivelliergerät im Wert von 800,- Euro entwendet. Der Sachschaden am Bauwagen beträgt ca. 150,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können (Bezugsnummer 0107656-2021). (dl)

