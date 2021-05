Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spielzeugauto aus Gartenlaube gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht einen Gartenschuppen in der Karolinenstraße auf. Der oder die Täter entwendeten ein ferngesteuertes hellblaues Spielzeugauto, Buggy, sowie eine nicht dazu gehörige Fernbedienung. Es entstand geringfügiger Schaden am Schuppen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben oder Informationen zum Verbleib des entwendeten Spielzeugs geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0108678/2021 entgegengenommen. (mwi)

