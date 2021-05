Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Sporthalle - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Unbekannte versuchten in der Zeit vom Freitag, 14.05.2021, 14.50 Uhr, bis Samstag, 15.05.2021, 19.30 Uhr, in die Sporthalle am Sportparkt einzubrechen. Nach aktuellen Erkenntnissen gelang es dem oder den Tätern nicht in die Halle zu gelangen oder etwas zu entwenden. Der verursachte Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0108556/2021 entgegen. (mwi)

