Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Garage aufgebrochen

Arnstadt (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom Freitag, 14.05.2021 bis Samstag, 15.05.2021 ein Garage des Garagenkomplexes Am Dornheimer Berg in Arnstadt mittels unbekannten Hebelwerkzeug aufgebrochen und sich so Zutritt zu der Garage verschafft. Aus der Garage wurden nach ersten Erkenntnissen ein Anhänger, ein Satz Winterreifen und drei Fahrräder entwendet. Der Beuteschaden, welcher der 67-jährigen Geschädigten entstanden ist, beträgt ca. 800,- Euro. Der Sachschaden am Garagentor wird auf ca. 200,- Euro geschätzt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt oder dem Täter machen können (Bezugsnummer 0108507-2021) (dl)

