Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugenaufruf

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte versuchten in der vergangenen Woche vergeblich die Haustür eines Einfamilienhauses in der Puschkinstraße aufzubrechen. Die Bewohner bemerkten den Schaden an der Tür am Donnerstag, den 13.05.2021. Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich. Entwendet wurde nach aktuellem Erkenntnisstand nichts. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. (Telefonnummer 03691 - 261124, Bezugsnummer 0108505/2021) (mwi)

