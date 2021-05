Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kradfahrer übersehen und verletzt

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Einen vorfahrtsberechtigten Kradfahrer samt seinem Motorrad IFA übersah am Samstagmorgen ein 55-jähriger Linienbusfahrer bei der Einfahrt in einen Kreisverkehr in der Uelleber Straße. Es kam zum Zusammenstoß beider Kraftfahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der 69-jährige Motorradfahrer verletzte sich leicht, der Busfahrer sowie sein einziger Mitfahrer blieben unverletzt. (av)

