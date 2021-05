Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogen bei Personenkontrollen aufgefunden

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Beamte der Gothaer Polizei führten am späten Freitagabend in Gotha Personenkontrollen durch. Hierbei konnte bei einem 30-jährigen Mann (deutsch) in der Inselsbergstraße und bei einer 20-jährigen Frau (deutsch) in der Mariengasse jeweils eine geringe Menge Tabak-Marihuana-Gemisch festgestellt und beschlagnahmt werden. Beide Personen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Betäubungsmittelbesitzes. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell