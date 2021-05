Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vom Fahrrad gestoßen

Finsterbergen - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagabend wurde die Gothaer Polizei in die Straße Am Hüllrod gerufen. Dort hatte nach ersten Erkenntnissen ein 31-Jähriger (deutsch) einen 14-jährigen Jungen (deutsch) von seinem Fahrrad gestoßen und ihn gegen den Rücken sowie gegen den Hinterkopf geschlagen. Gegen den 31-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Sollten Zeugen Beobachtungen der Tat gemacht haben, so werden sie gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781125 und Angabe der Bezugsnummer 0108033/2021 zu melden. (av)

