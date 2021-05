Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag kam es kurz nach 18.00 Uhr in der August-Creutzburg-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw und zwei Kinder beteiligt waren. Ein 79-jähriger VW-Fahrer befuhr einen Parkplatz, als plötzlich von einer Mauer zwei Kinder in den Fahrtweg sprangen. Es kam zur Kollision, wobei eines der Kinder leicht verletzt wurde. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Gotha unter Angabe der Bezugsnummer 0108031/2021 über die Telefonnummer 03621/781124 in Verbindung zu setzen. (av)

