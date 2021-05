Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weitere Unfallflucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine weitere Verkehrsunfallflucht nahm die Polizei in Gotha am Freitagnachmittag auf. Im Zeitraum von 07.00 Uhr bis 16.00 Uhr wurde auf dem Parkplatz am Krankenhaus in der Heliosstraße ein Pkw Audi durch ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Auch hier sucht die Polizei nun nach dem Verursacher, welcher sich verbotswidrig von der Unfallstelle entfernt hatte. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0107975/2021 entgegen genommen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell