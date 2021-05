Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unerlaubt entfernt - Zeugen gesucht

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitag, zwischen 13.50 Uhr und 14.05 Uhr, beschädigte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen in der Straße Am Flößgraben geparkten Pkw Hyundai. Im Anschluss entfernte sich der verantwortliche Fahrer mit dem Verursacherfahrzeug in unbekannte Richtung. Die Gothaer Polizei sucht nun nach ihm und erbittet sich Hinweise unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0107929/2021. (av)

