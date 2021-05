Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller gestohlen - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom Dienstag, 11.05.2021, bis Freitag, 14.05.2021, 08.45 Uhr, ein Fahrrad aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Marienstraße. Der oder die Unbekannten verursachten keinen Schaden. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelte es sich um ein sogenanntes "Fat Bike" mit auffallend großen Reifen und grünem Rahmen mit weißen Applikationen. Das Fahrrad konnte aufgrund eines Zeugenhinweises am Freitagabend im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Stolzestraße aufgefunden und später dem Eigentümer zurückgegeben werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die den oder die Unbekannten mit dem Fahrrad in der Marienstraße oder Stolzestraße gesehen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0107790/2021 entgegengenommen. (mwi)

